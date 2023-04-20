أمن الدولة أوقفت إمرأة... ماذا عثرت داخل شقتها؟

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أوقفت دورية من أمن الدولة إمرأة تمارس طبّ التجميل من دون تخصّص.وفي التفاصيل، دهمت دوريّة من أمن الدّولة – مديريّة الشمال الإقليميّة برفقة طبيب القضاء، شقّة في محلّة أبو سمرا، بعد توافر معلومات عن إجراء عمليّات تجميل في داخلها من قبل إمرأة من دون شهادات ولا تراخيص.بعد تفتيش الشقّة، عثر عناصر الدوريّة على الأدوات المستعملة خلال العمليّات، وتمّ توقيف السيّدة المذكورة وتدعى (ف. ك.)، ويجري التحقيق معها بإشراف القضاء المختصّ.