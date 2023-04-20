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لبنان
أمن الدولة أوقفت إمرأة... ماذا عثرت داخل شقتها؟
Lebanon 24
20-04-2023
|
06:37
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أوقفت دورية من أمن الدولة إمرأة تمارس طبّ التجميل من دون تخصّص.
وفي التفاصيل، دهمت دوريّة من أمن الدّولة – مديريّة الشمال الإقليميّة برفقة طبيب القضاء، شقّة في محلّة أبو سمرا، بعد توافر معلومات عن إجراء عمليّات تجميل في داخلها من قبل إمرأة من دون شهادات ولا تراخيص.
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بعد تفتيش الشقّة، عثر عناصر الدوريّة على الأدوات المستعملة خلال العمليّات، وتمّ توقيف السيّدة المذكورة وتدعى (ف. ك.)، ويجري التحقيق معها بإشراف القضاء المختصّ.
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