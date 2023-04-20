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لبنان

حادثة مروّعة... فتاة رمت بنفسها من على جسر برج حمود!

Lebanon 24
20-04-2023 | 06:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فتاة رمت بنفسها من على جسر برج حمود.
 
 
وبحسب المعلومات، لا تزال الفتاة على قيد الحياة، ونقلها الصليب الأحمر إلى المستشفى.
 
 
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برج حمود

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