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لبنان

مكية عمّم برنامج صلاة عيد الفطر.. اطلعوا عليه

Lebanon 24
20-04-2023 | 06:39
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عمم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية برنامج صلاة عيد الفطر.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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