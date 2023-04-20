خبر مهمّ لأصحاب المحلات التجاريّة في هذه المنطقة... ماذا في تفاصيله؟

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مذكرة طلب فيها من المدير الإقليمي لأمن الدولة في بعلبك الهرمل بإصدار إنذارات إلى أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمصالح والخدمات ومستثمريهم بوجوب الاستغناء عن العمالة السورية النازحة العاملة دون إجازة عمل وبشكل غير قانوني، تحت طائلة اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق هذه المحال والمؤسسات، وإبلاغ المحافظة بالنتيجة والمقترحات عند انتهاء فترة الإنذارات بالاضافة الى السوريين الذين يمارسون الاعمال التجارية بدون مسوغ قانوني وبالاخص في عرسال ومشاريع القاع.

Advertisement