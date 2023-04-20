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لبنان

المرتضى استقبل رئيس بلدية عنجر وبحث معه في تفعيل السياحة الثقافية

Lebanon 24
20-04-2023 | 07:09
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 استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية في قصر الصنائع، رئيس بلدية عنجر وارتكس خوشيان يرافقه رئيس حزب الطاشناق في البلدة هاروت  زتليان وتداول واياهما في شؤون مرتبطة بتفعيل السياحة الثقافية في البلدة المتميزة بانها تضم قلعة عنجر وهي أحد المعالم اللبنانية الستة المدرجة على لائحة التراث العالمي.
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