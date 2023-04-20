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لبنان

الـ3 ملايين دولار المضبوطة في المطار... هذا ما طلبه المدعي العام المالي

Lebanon 24
20-04-2023 | 07:23
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ضبط المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مبلغ الـ3 ملايين و 500 ألف دولار في قضية رجل الأعمال الأردني ي.خلف، والذي ضبط أمس في حوزته في مطار رفيق الحريري الدولي.
 
وطلب إبراهيم من  هيئة التفتيش الخاصة في مصرف لبنان التحقيق في مصدر المبلغ المشار اليه، علما أن  الجمارك كانت قد ضبطت الأموال أثناء مغادرة خلف الأراضي اللبنانية على متن طائرة خاصة متوجها الى لندن.
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