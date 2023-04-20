Advertisement

لبنان

إحراق مقابر عائلية لنائب سابق!

Lebanon 24
20-04-2023 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1059161-638175979859440008.png
Doc-P-1059161-638175979859440008.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون على إشعال نفايات عند مقابر عائلة النائب السابق مصباح الأحدب، بعدما كانوا عمدوا في وقت سابقٍ، إلى إحراق ممتلكات أخرى تابعة له، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على ابن العامين مذبوحا بالمقابر.. ومُفاجأة حول هوية القاتل
lebanon 24
20/04/2023 15:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مقابر

مصباح الاحدب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-20
04:30 | 2023-04-20
08:15 | 2023-04-20
08:00 | 2023-04-20
07:52 | 2023-04-20
07:38 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website