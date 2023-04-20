إحراق مقابر عائلية لنائب سابق!

أقدم مجهولون على إشعال نفايات عند مقابر عائلة النائب السابق مصباح الأحدب، بعدما كانوا عمدوا في وقت سابقٍ، إلى إحراق ممتلكات أخرى تابعة له، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



