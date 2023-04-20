مروجو مخدرات ينشطون في هذه المناطق.. اليكم التفاصيل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:من خلال المتابعة والرّصد، وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 7-4-2023، في محلّة الطريق الجديدة، من إلقاء القبض على كلّ من:- ج. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)- ل. م. (مواليد عام 1995، سوري)- م. ش. (مواليد عام 2004، سوري)وذلك أثناء ترويجهم المخدّرات في المحلّة المذكورة.بتفتيشهم، عثر بحوزتهم على:- /13/ ظرفًا من مادّة الهيرويين- ظرف يحتوي على مادّة السيلفيا، وحبّتين من مادة حشيشة الكيف- ظرف بداخله مادة الكريستال ميث- ظرف بداخله حبّة مجهولة النوع ذات لون أبيض- مبلغ مالي، وهواتف خلويّة.وفي السياق ذاته، أوقفت دوريّة من المفرزة عينها بتاريخ 10-4-2023 في محلّة قصقص المدعو:- ع. ج. (مواليد عام 2000، سوري)وذلك أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلّة المذكورة على متن سيّارة نوع "نيسان".بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:- /9/ عبوات من مادّة باز الكوكايين، تحتوي كلّ عبوة على /1/ غ. من المادّة المذكورة- /12/ ظرفًا من مادّة الكوكايين المعدّة للترويج- مبلغ مالي، وهاتف خلوي.أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.