مروجو مخدرات ينشطون في هذه المناطق.. اليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
من خلال المتابعة والرّصد، وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 7-4-2023، في محلّة الطريق الجديدة، من إلقاء القبض على كلّ من:
- ج. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)
- ل. م. (مواليد عام 1995، سوري)
- م. ش. (مواليد عام 2004، سوري)
وذلك أثناء ترويجهم المخدّرات في المحلّة المذكورة.
بتفتيشهم، عثر بحوزتهم على:
- /13/ ظرفًا من مادّة الهيرويين
- ظرف يحتوي على مادّة السيلفيا، وحبّتين من مادة حشيشة الكيف
- ظرف بداخله مادة الكريستال ميث
- ظرف بداخله حبّة مجهولة النوع ذات لون أبيض
- مبلغ مالي، وهواتف خلويّة.
وفي السياق ذاته، أوقفت دوريّة من المفرزة عينها بتاريخ 10-4-2023 في محلّة قصقص المدعو:
- ع. ج. (مواليد عام 2000، سوري)
وذلك أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلّة المذكورة على متن سيّارة نوع "نيسان".
بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:
- /9/ عبوات من مادّة باز الكوكايين، تحتوي كلّ عبوة على /1/ غ. من المادّة المذكورة
- /12/ ظرفًا من مادّة الكوكايين المعدّة للترويج
- مبلغ مالي، وهاتف خلوي.
أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.