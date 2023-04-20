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لبنان

مروجو مخدرات ينشطون في هذه المناطق.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-04-2023 | 07:52
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

من خلال المتابعة والرّصد، وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 7-4-2023، في محلّة الطريق الجديدة، من إلقاء القبض على كلّ من:
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-         ج. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)

-         ل. م. (مواليد عام 1995، سوري)

-         م. ش. (مواليد عام 2004، سوري)

وذلك أثناء ترويجهم المخدّرات في المحلّة المذكورة.

بتفتيشهم، عثر بحوزتهم على:

-     /13/ ظرفًا من مادّة الهيرويين

-     ظرف يحتوي على مادّة السيلفيا، وحبّتين من مادة حشيشة الكيف

-     ظرف بداخله مادة الكريستال ميث

-     ظرف بداخله حبّة مجهولة النوع ذات لون أبيض

-     مبلغ مالي، وهواتف خلويّة.

 

وفي السياق ذاته، أوقفت دوريّة من المفرزة عينها بتاريخ 10-4-2023 في محلّة قصقص المدعو:

-        ع. ج. (مواليد عام 2000، سوري)

وذلك أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلّة المذكورة على متن سيّارة نوع "نيسان".

بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:

-        /9/ عبوات من مادّة باز الكوكايين، تحتوي كلّ عبوة على /1/ غ. من المادّة المذكورة

-        /12/ ظرفًا من مادّة الكوكايين المعدّة للترويج

-        مبلغ مالي، وهاتف خلوي.

أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.
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