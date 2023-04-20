فادي كرم لقاسم: الفراغ لم يكن الا نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية

غرد النائب فادي كرم عبر "تويتر" : "نذكر الشيخ نعيم قاسم، باننا سعينا دائما لوحدة لبنان الإيجابية من خلال الشراكة الحقيقية، وسعيتم انتم دائما لرهن لبنان لحساباتكم الإقليمية، وان التصلب في الرأي نتاج اداؤكم الفئوي، والفراغ في تاريخ لبنان لم يكن الا نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية".

نُذكّر الشيخ نعيم قاسم باننا سعينا دائماً لوحدة لبنان الإيجابية من خلال الشراكة الحقيقية، وسعيتم انتم دائماً لرهن لبنان لحساباتكم الإقليمية، وان التصلّب بالرأي نتاج اداءكم الفئوي، والفراغ في تاريخ لبنان لم يكن الا نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية. — Fadi Karam (@drFadiKaram) April 20, 2023 Advertisement