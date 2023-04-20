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لبنان

فادي كرم لقاسم: الفراغ لم يكن الا نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية

Lebanon 24
20-04-2023 | 08:00
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غرد النائب فادي كرم عبر "تويتر" : "نذكر الشيخ نعيم قاسم، باننا سعينا دائما لوحدة لبنان الإيجابية من خلال الشراكة الحقيقية، وسعيتم انتم دائما لرهن لبنان لحساباتكم الإقليمية، وان التصلب في الرأي نتاج اداؤكم الفئوي، والفراغ في تاريخ لبنان لم يكن الا نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية".
 
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