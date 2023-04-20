جديد ملف فساد النافعة... ماذا تقرّر بشأن هدى سلوم؟

أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ الهيئة الإتهامية في جبل لبنان قرّرت إبقاء هدى سلوم قيد التوقيف في ملف فساد النافعة، وفسخت قرار القاضي زياد الدغيدي الذي كان أوصى بإخلاء سبيلها.

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