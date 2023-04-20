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لبنان

جديد ملف فساد النافعة... ماذا تقرّر بشأن هدى سلوم؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 08:15
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أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ الهيئة الإتهامية في جبل لبنان قرّرت إبقاء هدى سلوم قيد التوقيف في ملف فساد النافعة، وفسخت قرار القاضي زياد الدغيدي الذي كان أوصى بإخلاء سبيلها.
 
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النافعة

هدى سلوم

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