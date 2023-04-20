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لبنان

بو حبيب بحث مع سفيرة سويسرا في أزمة النزوح السوري

Lebanon 24
20-04-2023 | 08:47
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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت في العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في داخل المنظمات الدولية . 
كما تم البحث في أزمة النزوح السوري والاوضاع الاقليمية المستجدة.
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