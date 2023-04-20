بو حبيب بحث مع سفيرة سويسرا في أزمة النزوح السوري

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت في العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في داخل المنظمات الدولية .

كما تم البحث في أزمة النزوح السوري والاوضاع الاقليمية المستجدة.