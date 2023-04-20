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لبنان

الاحرار : ليتحمل المجتمعان الدولي والعربي مسؤولياتهما إزاء النزوح السوري

Lebanon 24
20-04-2023 | 09:12
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 عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء.

 وصدر بيان، أشار الى ان المجتمعين توقفوا عند "بدعة تأجيل الانتخابات البلدية والإختيارية من قبل مجلس النواب، مطالبين وزارة الداخلية والحكومة إعتباره تمديدا تقنيا وتحديد موعد جديد في مهلة أقصاها الشهر والنصف لاجرائها نظرا لأهميتها الخدماتية والاجتماعية".
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وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمعين الدولي والعربي "بتحمل مسؤولياتهم ازاء وجود أكثر من مليونين وخمسمائة ألف لاجئ سوري منتشرين على الأراضي اللبنانية ويؤكد مجددا على ضرورة إنشاء منطقة آمنة ومحايدة لهؤلاء اللاجئين ضمن الأراضي السورية وبحماية دولية نظرا للأعباء التي يتكبدها لبنان أمنيا واقتصاديا واجتماعيا نتيجة هذا اللجوء".
  
كما دعا وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك الى "تحمل مسؤولياتهم كافة حيال التلاعب بأسعار السلع والمسعرة أساسا على الدولار الأميركي".
 
وتوجه البيان بالتهنئة "للمهندسين الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين"، متمنيا لهم التوفيق وتنفيذ البرامج التي ترشحوا على أساسها".
 
كما توجه من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد اعاده الله على الجميع بالخير واليمن وبعودة السلام إلى ربوع الوطن.
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