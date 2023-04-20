ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 97100 و97400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي افتتح عليها صباحاً.

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