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لبنان

الجيش داهم مستوصفاً... ما السبب؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 09:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من الجيش داهمت مستوصف الشؤون الاجتماعية في بلدة بريتال، بعد ورود معلومات عن معالجة أحد المطلوبين فيه.
 
 
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الجيش

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