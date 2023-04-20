Advertisement

لبنان

الأبيض التقى وفد نقابة المصورين الصحافيين... هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
20-04-2023 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1059192-638176046557555407.png
Doc-P-1059192-638176046557555407.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من نقابة المصورين الصحافيين برئاسة النقيب علي علوش، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، في مكتبه في الوزارة.
 
وخلال اللقاء، تم البحث في المخاطر التي يتعرض لها المصورون الصحافيون خلال تأديتهم مهامهم الصحافية ميدانيا والتي تهدد صحتهم وسلامتهم.
Advertisement
 
وأبدى الأبيض استعداد وزارة الصحة، بحسب الحالات وظروف حصولها، للتعاون مع النقابة من أجل تحسين الاجراءات الاستشفائية للمصورين الصحافيين لا سيما في الحالات الإسعافية والطارئة خلال عملهم الصحافي الميداني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2023-04-20
13:30 | 2023-04-20
12:57 | 2023-04-20
12:52 | 2023-04-20
12:39 | 2023-04-20
12:34 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website