الأبيض التقى وفد نقابة المصورين الصحافيين... هذا ما جرى بحثه

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زار وفد من نقابة المصورين الصحافيين برئاسة النقيب علي علوش، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، في مكتبه في الوزارة.وخلال اللقاء، تم البحث في المخاطر التي يتعرض لها المصورون الصحافيون خلال تأديتهم مهامهم الصحافية ميدانيا والتي تهدد صحتهم وسلامتهم.وأبدى الأبيض استعداد وزارة الصحة، بحسب الحالات وظروف حصولها، للتعاون مع النقابة من أجل تحسين الاجراءات الاستشفائية للمصورين الصحافيين لا سيما في الحالات الإسعافية والطارئة خلال عملهم الصحافي الميداني.