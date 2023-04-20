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لبنان
كلامٌ فرنسيّ مهمّ... هذا ما قِيل عن إنتخابات رئاسة الجمهوريّة
Lebanon 24
20-04-2023
|
10:05
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أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان" لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر.
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي: "على اللبنانيين اختيار قادتهم"، في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة.
وأكّدت المتحدّثة أنّ "على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة"، قائلة انّ الشغور "يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني".
وأضافت: "يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها".
وأشارت الوزارة إلى أنّ فرنسا تجري "اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية لبنانية".
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