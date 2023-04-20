أسامة سعد: نأمل ان يتخطى لبنان جميع أزماته

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هنأ الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد جميع اللبنانيين بعيد الفطر المبارك، آملا أن "يتخطى لبنان جميع أزماته"، معبرا عن "ايمانه بقدرة اللبنانيين على التغيير، لا سيما جيل الشباب".وسيؤدي سعد صلاة العيد في الجامع العمري الكبير، وسيستقبل المهنئين أول يوم من أيام العيد في مكتبه في صيدا.