Advertisement

لبنان

أسامة سعد: نأمل ان يتخطى لبنان جميع أزماته

Lebanon 24
20-04-2023 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1059204-638176082162746721.jpg
Doc-P-1059204-638176082162746721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد جميع اللبنانيين بعيد الفطر المبارك، آملا أن "يتخطى لبنان جميع أزماته"، معبرا عن "ايمانه بقدرة اللبنانيين على التغيير، لا سيما جيل الشباب".
Advertisement
 
وسيؤدي سعد صلاة العيد في الجامع العمري الكبير، وسيستقبل المهنئين أول يوم من  أيام العيد في مكتبه في صيدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2023-04-20
13:30 | 2023-04-20
12:57 | 2023-04-20
12:52 | 2023-04-20
12:39 | 2023-04-20
12:34 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website