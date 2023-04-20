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لبنان

عثمان عرض مع نقيبة المعالجين الفيزيائيين تطوير سبل التعاون

Lebanon 24
20-04-2023 | 10:36
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم،  في مكتبه بثكنة المقر العام، نقيبة المعالجين الفيزيائيين الدكتورة سيدة ساسين صهيون على رأس وفد من النقابة، في زيارة جرى خلالها البحث في أمور تتعلق بعمل النقابة وسبل تطوير التعاون مع قوى الامن الداخلي.
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وجرى اللقاء بحضور رئيس وحدة الإدارة المركزية العميد حسين خشفة، ورئيس مصلحة الصحة العميد المهندس عماد الحاج شحادة.
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