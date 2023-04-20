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لبنان
شيخ العقل عرض مع زواره قضايا عامة
Lebanon 24
20-04-2023
|
10:38
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عرض شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى قضايا عامة ومسائل متنوعة مع زواره في دار الطائفة في بيروت اليوم، ومن بينهم، العقيد عبده خليل الذي قدم إليه دعوة إلى جناز لوالده المختار في بلدة بريح الشوفية، وعائلة الراحل سليمان تقي الدين في بعقلين يرافقها المحامي نصير عامر، وكذلك العميد المتقاعد اسماعيل حمدان الذي عرض موضوع متابعة العمل في مقام النبي شعيب في الكفير ورجل الأعمال آمر ذبيان حيث تم توقيع العقد لتنظيم وتركيب الطاقة الشمسية في دار الطائفة مع شركة ENERGY.
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وتابع أبي المنى أمورا متصلة بعمل المجلس المذهبي مع عدد من أعضاء المجلس، وعزى بالراحلة نبيهة التيماني أرملة الراحل أنيس توفيق التيماني في قاعة الدار.
وكان اجتمع أمس في دارته في شانيه برئيس اللجنة الدينية الشيخ هادي العريضي وعضو اللجنة الشيخ حسين عبد الخالق وعضو لجنة العلاقات والتواصل في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار للبحث في أمور تتعلق بعمل المجلس.
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