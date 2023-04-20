Advertisement

لبنان

شيخ العقل عرض مع زواره قضايا عامة

Lebanon 24
20-04-2023 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1059208-638176092526078937.png
Doc-P-1059208-638176092526078937.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عرض شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى قضايا عامة ومسائل متنوعة مع زواره في دار الطائفة في بيروت اليوم، ومن بينهم، العقيد عبده خليل الذي قدم إليه دعوة إلى جناز لوالده المختار في بلدة بريح الشوفية، وعائلة الراحل سليمان تقي الدين في بعقلين يرافقها المحامي نصير عامر، وكذلك العميد المتقاعد اسماعيل حمدان الذي عرض موضوع متابعة العمل في مقام النبي شعيب في الكفير ورجل الأعمال آمر ذبيان حيث تم توقيع العقد لتنظيم وتركيب الطاقة الشمسية في دار الطائفة مع شركة ENERGY.
Advertisement

وتابع أبي المنى أمورا متصلة بعمل المجلس المذهبي مع عدد من أعضاء المجلس، وعزى بالراحلة نبيهة التيماني أرملة الراحل أنيس توفيق التيماني في قاعة الدار.

وكان اجتمع أمس في دارته في شانيه برئيس اللجنة الدينية الشيخ هادي العريضي وعضو اللجنة الشيخ حسين عبد الخالق وعضو لجنة العلاقات والتواصل في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار للبحث في أمور تتعلق بعمل المجلس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2023-04-20
13:30 | 2023-04-20
12:57 | 2023-04-20
12:52 | 2023-04-20
12:39 | 2023-04-20
12:34 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website