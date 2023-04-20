مجلس القضاء الأعلى قبل استقالة أحد القضاة... من هو؟

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه بعدما تقدّم رئيس الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف في لبنان الشمالي القاضي فادي العنيسي بطلب الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري لإنهاء خدماته في القضاء، أحال الوزير الكتاب على مجلس القضاء الأعلى لأخذ موافقته قبل إعداد المرسوم. وقد قبلت الاستقالة وصدر مرسوم في 18 نيسان الجاري عن مجلس القضاء بإنهاء خدماته.وكان العنيسي فاز في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية قضاة في عام 1992، وكان طليع دورته، وعين محققا عدليا في ملف جريمة قتل نصري ماروني ورفيقه في زحلة. كما تسلّم من قاض بلغ سن التقاعد ملف التحقيق في جريمة اغتيال بيار الجميل.