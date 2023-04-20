18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
7
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن الإمتحانات الرسميّة... ماذا أعلن وزير التربيّة؟
Lebanon 24
20-04-2023
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في المديرية، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز، ومسؤولي الإمتحانات الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني ومسؤولي المعلوماتية والمحاسبة. وخصص الإجتماع لمتابعة سير العام الدراسي والامتحانات الرسمية.
Advertisement
وتقدم الوزير من المجتمعين بالمعايدة واستمع إلى تقارير عن سير العمل والمقررات المنجزة في المناهج، في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، والإجراءات المتبعة لتأمين التعليم، وأيام العمل المدرسي المتبقية استعدادا للامتحانات الرسمية.
وأكد المجتمعون إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها والمهنية، ونبهوا إلى ان ما يتم تداوله من اخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مواعيد الإمتحانات والتخفيفات غير صحيحة، ودعوا المواطنين والتربويين إلى اعتماد الأخبار المنشورة رسميا والصادرة عن المكتب الإعلامي لوزير التربية، والتخفيفات التي تنشر رسميا على صفحة المركز التربوي للبحوث والإنماء.
وأشار الوزير إلى أنه سيحدد مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية وتفاصيلها مع كل ما هو مطلوب لإجرائها من مناهج وتحضيرات.
من جهة ثانية اطلع الوزير الحلبي من رئيسة الوحدة الهندسية في الوزارة المهندسة مايا سماحة وفريق المهندسين، على عرض مفصل حول المدارس الرسمية المبنية حديثا والمدارس التي يتم ترميمها، وتسلم منهم تقريرا حول تقدم العمل في الترميم والبناء، وقرر القيام بزيارات ميدانية إلى مواقع المدارس ومعاينة إنجاز الأعمال في المناطق كافة.
من جهة ثانية، اجتمع الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير وفريق عمله، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقرومديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر وفريق عمل الوزارة، وتمت في الإجتماع متابعة سير العام الدراسي وتوفير الإمكانات اللوجستية والمادية للإمتحانات الرسمية، كما تابع المجتمعون تغذية صناديق المدارس والمشاريع المشتركة.
ووقع الوزير وبيجبدير الموازنة المخصصة للبنان من الجهات المانحة عبر اليونيسف وذلك عن العامين 2023 و2024. وتم بعد ذلك استعراض المشاريع المتعلقة بترميم المدارس وتأهيلها لجهة البناء والطاقة الشمسية والإصلاحات، وتم الإتفاق على الإعلان عن المباشرة بهذه المشاريع في أوائل شهر أيار المقبل، على ان تضع الوزارة الحاجات وتتولى اليونيسف وضع دفاتر الشروط والتلزيم والدفع والمراقبة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
14:45 | 2023-04-19
19/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة أمنية في الحازمية.. مطلوبٌ "يُسمّم الناس" سقط وهويته تكشف!
Lebanon 24
عمليّة أمنية في الحازمية.. مطلوبٌ "يُسمّم الناس" سقط وهويته تكشف!
03:20 | 2023-04-20
20/04/2023 03:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء إشتراكات الكهرباء
Lebanon 24
إلغاء إشتراكات الكهرباء
18:17 | 2023-04-19
19/04/2023 06:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تحسمها... هذا أول يوم من عيد الفطر
Lebanon 24
السعودية تحسمها... هذا أول يوم من عيد الفطر
11:24 | 2023-04-20
20/04/2023 11:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن موعد عيد الفطر... ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن موعد عيد الفطر... ماذا كشفت؟
05:50 | 2023-04-20
20/04/2023 05:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:39 | 2023-04-20
الشيخان قبلان والخطيب يُحدّدان أول أيام العيد.. الجمعة أو السبت؟
13:30 | 2023-04-20
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
12:57 | 2023-04-20
الفرزلي: الأسابيع الثلاثة أو الأربعة ستكون حاسمة رئاسياً
12:52 | 2023-04-20
المولوي بمناسبة العيد: فطرٌ مبارك أعاده الله على اللبنانيين بالخير
12:39 | 2023-04-20
الحريري مهنئاً بعيد الفطر: اسأل الله أن يتعافى بلدنا ويتجاوز كل أزماته
12:34 | 2023-04-20
البيان صدر.. دار الفتوى في لبنان تُعلن موعد أول أيام "عيد الفطر"
فيديو
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
20/04/2023 20:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
20/04/2023 20:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
20/04/2023 20:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact