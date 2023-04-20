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لبنان

وزير المالية عرض مع زواره لملف نفايات العاصمة ولموضوع تغذية السجون

Lebanon 24
20-04-2023 | 10:55
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل محافظ بيروت  القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني، بحضور مدير المالية العام جورج المعراوي. وتم البحث في جملة المواضيع المرتبطة بإنماء العاصمة.
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بعد اللقاء، قال عبود: "تابعنا مع وزير المالية ملف نفايات العاصمة، الذي انتقل إلى الصندوق البلدي المستقل، وكذلك آليات تنسيق ومتابعة الإجراءات المرتبطة بسوق الخضار بالمفرق في أرض جلول لناحية تسريع تسجيله في السجل العقاري، تمهيداً لوضعه في خدمة العموم. كما تطرقنا الى آلية التسعير لاستيفاء الرسوم البلدية وتحصيل الأموال العامة".

 وكان الخليل التقى صباحا المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان وتركز البحث في "موضوع تغذية السجون، خصوصا أن وزير المالية يدرس آلية تسمح باستمرارية التمويل وتواصله بشكل مستدام".
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