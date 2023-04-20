قائد الجيش: محبة اللبنانيين هي أكبر رصيد للجيش

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أقيم إفطار تكريمي للعسكريين المتقاعدين ذوي الحاجات الخاصة والمصابين إصابة حرب في نادي الرتباء المركزي، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعقيلته نعمت عون، ومشاركة الفنانين: عاصي الحلاني، عادل كرم، جيري غزال، وبركات جبور.وألقى قائد الجيش كلمة هنأهم فيها بعيدي الفصح والفطر، معتبرا أن "محبة اللبنانيين هي أكبر رصيد للجيش الذي حمى لبنان وهزم الإرهاب بفضل عزيمة عسكرييه والتفاف المواطنين حوله".وتوجه إليهم بالقول: "أنتم أبطال، بذلتم أجسادكم من أجل الوطن والمؤسسة العسكرية، فاهتمامنا بكم هو أقل الواجب. نبذل جهودا متواصلة لنؤمن لكم الخدمات الأساسية، وبخاصة الطبابة".واضاف: "أنتم في أيد أمينة، فالجيش يقف بجانبكم ولن يترككم، ويتابع أوضاع المتقاعدين وعائلات الشهداء من خلال مكتب الضباط المتقاعدين في الطبابة العسكرية، وجهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى".