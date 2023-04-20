مصرف لبنان يصدرُ بياناً عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه

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أصدر مصرف لبنان، بياناً، اليوم الخميس، أعلن فيه أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم 83,500,000$ بمعدل 86700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".