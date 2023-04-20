ميقاتي يهنئ اللبنانيين بعيد الفطر: أجدد مناشدتي الجميع إعطاء الأولوية لإنقاذ وطننا

هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بحلول عيد الفطر السعيد، متمنياً أن يعيده الله على جميع المسلمين في لبنان والعالم بالخير والبركة.

وقال: "إننا نجدد في هذه المناسبة أملنا وثقتنا بأنه بتعاوننا، نحن اللبنانيين، يمكننا التغلب على الصعوبات والمشكلات الكثيرة التي نعاني منها. من هذا المنطلق أجدد مناشدتي الجميع، في هذه الايام المباركة، باعطاء الاولوية لانقاذ وطننا مما يعاني منه وتجاوز الخلافات السياسية والاختلاف المشروع في وجهات النظر، لاعادة الدور الى المؤسسات الدستورية وتحصين بنيان الدولة، وهذا هو المدخل الصحيح للانقاذ".

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وكان رئيس الحكومة تلقى العديد من برقيات التهنئة بعيد الفطر، من ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين، من أبرزها اليوم برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك المغرب محمد السادس.