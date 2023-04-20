Advertisement

لبنان

مكتبا السيستاني وخامنئي يعلنان: السبت هو أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
20-04-2023 | 12:18
A-
A+
Doc-P-1059236-638176155595915783.jpg
Doc-P-1059236-638176155595915783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مكتب سماحة السيد علي السيستاني أن يوم غدٍ الجمعة يعدّ مكملاً لشهر رمضان المبارك، على أن يكون يوم السبت أول شوال عيد الفطر السعيد.
 
بدوره، أعلن مكتب الإمام السيد علي الخامنئي عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس 20 نيسان 2023، وعليه، فإنّ يوم الجمعة 21 نيسان هو آخر أيام شهر رمضان المبارك وسيكون يوم السّبت 22 نيسان أوّل أيام شهر شوال المصادف لعيد الفطر السعيد.
Advertisement
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2023-04-20
13:30 | 2023-04-20
12:57 | 2023-04-20
12:52 | 2023-04-20
12:39 | 2023-04-20
12:34 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website