مكتبا السيستاني وخامنئي يعلنان: السبت هو أول أيام عيد الفطر

أعلن مكتب سماحة السيد علي السيستاني أن يوم غدٍ الجمعة يعدّ مكملاً لشهر رمضان المبارك، على أن يكون يوم السبت أول شوال عيد الفطر السعيد.

بدوره، أعلن مكتب الإمام السيد علي الخامنئي عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس 20 نيسان 2023، وعليه، فإنّ يوم الجمعة 21 نيسان هو آخر أيام شهر رمضان المبارك وسيكون يوم السّبت 22 نيسان أوّل أيام شهر شوال المصادف لعيد الفطر السعيد.