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لبنان

البيان صدر.. دار الفتوى في لبنان تُعلن موعد أول أيام "عيد الفطر"

Lebanon 24
20-04-2023 | 12:34
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أعلنت دار الفتوى في لبنان، أنّ يوم غدٍ الجمعة هو أوّل أيام عيد الفطر السعيد.
 
وأكد بيانٌ صادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1444ه، هو يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان 2023م، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444ه".
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وأضاف: "إننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".
 
وكلف مفتي الجمهورية رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ الدكتور محمد عساف بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة السادسة والأربعين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت التجاري.
 
ويعتذر المفتي دريان عن استقبال المهنئين بالعيد.
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