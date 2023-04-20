المولوي بمناسبة العيد: فطرٌ مبارك أعاده الله على اللبنانيين بالخير

غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " من قلب لبنان الذي سيعبُر حتماً الى الخلاص… فطر مبارك أعاده الله على اللبنانيين بالخير والبركة".

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