الشيخان قبلان والخطيب يُحدّدان أول أيام العيد.. الجمعة أو السبت؟

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ومن المقرّر أن يؤمّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المصلين صلاة العيد صبيحة يوم السبت في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة بتمام الساعة السابعة. أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "ضبطاً على الوثوق الشرعي وميزانه لم يثبت هلال شهر شوال الليلة، وبالتالي غداً الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، ويوم السبت الواقع في 22 نيسان يوافق عيد الفطر السعيد".ومن المقرّر أن يؤمّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المصلين صلاة العيد صبيحة يوم السبت في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة بتمام الساعة السابعة.

من جهته، أصدر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بيانا جاء فيه: "إنّ يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان عام 2023 ميلادي هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد".



وأضاف البيان: "نحن إذ نهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد، فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وقيامهم وصالح أعمالهم ويوفقهم لمرضاته، وأن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الاسلامية والعربية بالنصر والعزة وقد تحررت بلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء وقد خرج من الازمات والمحن التي تعصف به".