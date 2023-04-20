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لبنان

اشتباكاتٌ عنيفة تهزّ بلدة عكّارية.. إليكم ما جرى بين لبنانيين وسوريين!

Lebanon 24
20-04-2023 | 14:38
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شهدت بلدة قبة شمرا - عكار، مساء اليوم، اشتباكات مُسلّحة استخدمت خلالها أسلحة حربية، وذلك بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وفي المعلومات، فإنّ الإشتباكات دارت بين عائلة آل دنش وآخرين من التابعية السورية، وعلى إثرها حضرت قوّة من الجيش إلى المكان وعملت على فرض طوقٍ أمني في المنطقة.
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وقالت المصادر إنّ الإشتباكات لم تُسفر عن سقوط إصابات، مشيرة إلى أنّ الرصاص العشوائي طال عدداً من المنازل والسيارات. 
 
وبيّنت المعطيات الأولية أنَّ الإشكال ناجمٌ عن إشكال فرديّ بين 2 من طرفي النزاع، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات ما حصل بشكلٍ كامل. 
 
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