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لبنان

"دولار" جديد يظهرُ في لبنان.. معلومات تكشف مصدره

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2023 | 15:15
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زادت محطّات المحروقات من نشاطها على صعيد شراء الدولار من المواطنين، إذ تبيّن أن بعضها بات يعمل كـ"صرّاف" للعملة وفق تسعيرةٍ يجري تحديدها وفقاً لحركة السوق.
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اللافت في الأمر هو أنّ هناك محطات باتت تعدّ "مكسباً" للمواطنين بسبب "غلاء الدولار" لديها. فعلى سبيل المثال، هناك محطات اشترت مؤخراً العملة الخضراء وفق سعر 96500 ليرة، بينما هناك محطات اشترته وفق سعر 97500 ليرة لبنانية. وعليه، فإنّ كل 100 دولار يتمّ بيعها وفق السعر الأخير ستمنح المواطن ربحاً إضافياً لصالحه.

وتعليقاً على المشهدية القائمة، قال أحد المواطنين في محطة للمحروقات: "وين ما كان صار في صرافين.. المحطات فيها دولارات وكميات كبيرة من اللبناني وطبيعي تشتري من المواطنين بالسعر اللي هي بتشوفو مناسب.. يعني بدل ما يكون عنا سعر منصة عالتطبيقات، صار في عنا شي اسمو سعر دولار المحطة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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