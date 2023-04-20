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لبنان

هل من إشتباكات في خلدة؟ فيديو يرصد ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
20-04-2023 | 15:51
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بعد توترٍ استمرّ لأكثر من ساعتين، أعاد الجيش فتح الطريق عند أوتوستراد خلدة بعدما قطعه مُحتجون من أهالي المنطقة، مساء اليوم.
 
وبحسب المعلومات، فإنه عند الساعة الـ9 مساءً، قام مواطنون بإضرام النيران بإطارات وسط الطريق، الأمر الذي أدى إلى زحمة سيرٍ خانقة. 
 
وعلى الفور، حضرت قوة عسكرية من الجيش وواكبت التحرّك، إلا أن الطريق فُتحت من قبل الجيش حيث أزيلت الإطارات وعادت الحركة تدريجياً إلى طبيعتها.
 
وتزامناً مع التحرك، أفيد عن سماع إطلاق نارٍ في خلدة، وقد نفت مصادر عسكريّة "لبنان24" حصول أي اشتباكٍ في المحلّة. 
 
 
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