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لبنان

وفدٌ من قطاع المرأة في "العزم" زار داراً للمسنين في الميناء وشاركهم فرحة العيد

Lebanon 24
20-04-2023 | 16:36
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زار وفد من قطاع المرأة في "تيار العزم"، وفريق من "مركز العزم للرعايّة الصحيّة والإجتماعيّة"، دار المسنين التابع لـ"جمعية مكارم الأخلاق"، في الميناء.

وشارك الفريق المسنين بيوم تفاعلي أجريت خلاله فحوص مخبرية للمسنين (الفحص الثلاثيّ) للاطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى فقرات ترفيهيّة عبّر خلالها المسنون والمسنات عما يجول في خاطرهم.
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كذلك، قامت أخصائيّة التجميل بالاهتمام بمظهر المسنات وتصفيف شعرهن في الدار وكذلك توزيع الهدايا عليهن.

وألقى الشيخ ناصر الصالح كلمة شكر فيها للقيمين على "جمعية العزم" هذه اللّفتة، وأضاف: "عودنا الرئيس ميقاتي على الإهتمام الدائم بالمؤسسات الخيريّة وفي مدينة طرابلس ونحن نشد على يده و نتمنى له التوفيق في ما يقوم به".

وقالت جنان مبيض من جهتها: "لقد قمنا بزيارة دار المسنين ونحن على مشارف عيد الفطر لإضفاء الفرحة على قلوب كبارنا هذه الشريحة التي هي في حاجة في كل لحظة إلى الاهتمام ونحن في حاجة إلى السعادة التي نحظى بها باهتمامنا بهم".

وتكلمت بارعة حمد فشرحت لمسؤولي دار المسنين "أهمية العمل الخيريّ والانسانيّ الذي يستهدف رعاية المسنين"...
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