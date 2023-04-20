قبضت فصيلة درك باب الرمل على "ر .م" الملقب بـ "أبي جاد"، بعد مداهمة تفذتها في الضم والفرز في طرابلس، بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة وإساءة أمانة واختلاس.



يُذكر إن "ر.م." كان مديراً لأحدى السوبرماركت الكبيرة في طرابلس باعتبار أنه كان من أقرباء صاحب السوبرماركت، إلا أنه اختلس منها مبلغاً كبيراً وتوارى عن الأنظار الى أن تمّ القبض عليه اليوم.

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