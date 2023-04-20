الطعن بقانون التمديد للبلديات ليس ميسوراً

يتحدث نواب على صلة بمرجع كبير عن استدراك تم التنبُّه إليه، مما يجعل موضوع الطعن بقانون التمديد للبلديات ليس أمراً ميسوراً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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