فطر سعيد من "لبنان24"

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لمناسبة عيد الفطر السعيد يتقدم "" من جميع اللبنانيين عمومًا ومن المسلمين خصوصًا بأحر التهاني والتبريك، بعد شهر من الصيام المبارك والأدعية والصلوات وأعمال الرحمة، متمنيًا أن يعيده الله سبحانه وتعالى على الجميع بالخير والبركة، وأن تعمّ الطمأنينة ويكون الجميع بأتمّ العافية، على أن يستعيد وطننا هنأ العيش بعيدًا عن أجواء القلق، وأن يعمّ الوئام والسلام والاستقرار والأمان في أرجائه، مستلهمين من معاني العيد وفضائل الشهر الفضيل ما يعزّز استعادة الثقة بالوطن ومؤسساته، وأن توضع الأمور في نصابها الصحيح وأن نستطيع جميعًا تخطي المرحلة الحرجة من عمر الوطن بأقل اضرار وخسائر ممكنة، وأن يتمّ التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليكون انتخابه بعد طول انتظار مقدمة لازمة لانتظام عمل المؤسسات الدستورية.أعاده الله على الجميع بموفور الصحة وراحة البال. كل عام وأنتم بألف خير.