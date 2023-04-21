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لبنان

الشيخ محمد عساف في خطبة العيد: لا ينبغي أن نراهن على الخارج بل الاعتماد على أنفسنا

Lebanon 24
21-04-2023 | 00:39
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أكد رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عسّاف، أنه علينا في هذه المرحلة الدقيقة أن نكون موحّدين ومتعاونين للوصول إلى حلول تُرضي جميع اللبنانيين الذين يُعانون من أزمات وضعت الوطن على شفير الهاوية.
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وأشار عساف في خطبة عيد الفطر إلى أنه ينبغي على المسؤولين العمل على إيجاد الحلول الفوريّة في شتّى المجالات وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تجسّد آمال اللبنانيين، داعياً من يتعاطى الشأن السياسي أن ينظر إلى مصلحة المواطن قبل النظر إلى مصالحه الشخصية الضيّقة وينزل إلى مستوى المواطن الفقير ليرى ما يعيشه من حياة تعيسة ويبتعد عن سياسة التفرقة ونبذ الآخرين.

وقال عسّاف: "انتخاب رئيس للجمهوريّة ضرورة وطنيّة تؤسّس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة في مستقبل لبنان، ولا ينبغي أن نراهن على الخارج في هذا الاستحقاق بل الاعتماد على أنفسنا"، و"مقام رئاسة الحكومة لا يقلّ شأناً عن مقام رئاسة الجمهوريّة والمجلس النيابي فعلينا الحفاظ على صلاحياته".
وتابع: "لا نريد بعد اليوم أن يُذلّ المواطن وهو خائف على لقمة عيشه واستقراره وأمنه فمجتمعنا اليوم بحاجة إلى العيش الكريم"

ودعا الى"كشف جريمة تفجير مرفأ بيروت التي هزّت لبنان والعالم"، مشدداً على أن "القضاء جزءٌ أساسيّ في حماية حقوق الناس ودار الفتوى حريصة على تحقيق العدالة من دون أيّ تسييس وينبغي أن تبقى هذه القضيّة في أولوياتنا".
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