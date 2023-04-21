نائب يتراجع بطلب من قيادته

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قالت مصادر مطلعة إن تراجع احد النواب في كتلة نيابية بارزة عن تصريح ادلى به جاء بناء لطلب من حزبه، بسبب انتشار هذا التصريح بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب المصادر "فإنه في المرحلة الحساسة التي يمر بها الواقع السياسي في لبنان، فان هذا التصريح شكل مادة غير مفيدة للمعركة السياسية التي تقودها الكتلة النيابية"وتقول المصادر "ان جهودا جدية بذلت من اجل تكذيب هذا التصريح وتصحيحه وتكريس فكرة انه جاء مجتزأ".