التطورات الجديدة "بعد العيد"

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قالت مصادر مطلعة "ان التطورات الاقليمية التي حصلت خلال شهر رمضان، سيبدأ مفعولها بالتأثير على لبنان بعد العيد من خلال خطوات سياسية واضحة".وبحسب المصادر "فان التطورات الداخلية ستكون سريعة وستسيطر على المشهد السياسي في المرحلة القليلة المقبلة".وترى المصادر "أن مواقف بعض القوى الاقليمية واللبنانية من بعض الاستحقاقات الداخلية لن تقبل التأويل، بل ستكون واضحة وعلنية وشبه رسمية".