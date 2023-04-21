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لبنان

كلاس في دعاء لمناسبة عيد الفطر: إنتشِلنا من اليأس و أبعِد عنا مرارة الكأس

Lebanon 24
21-04-2023 | 03:17
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نشر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، "رجوة مسيحي في عيد الفطر" جاء فيها:

"ربّي إِنّي جِئْتُك
في الفطر  رائفاً
و رَجَوتُكَ  رَاحِماً : 
بارِكِ صيامنا 
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حصِّنْ قلوبنا
إقبَلْ صومنا 
أغفرْ ذنوبنا 
إِحمِ القُدْسَ
و دَمَها  الأَنقى
لَمْلِمْ دَمْعَاً
بَرْقَتُهُ ، الوَجْد 
قَدِّسْ أَرْضاً 
رايتُها ، الخُلْد 
{ مَهْدُها} ،  المَجْد 
{ مِحْرابُها } ،{ الأقصى }...!

يا ربّ 
أَبْعِدْ عَنَّا الغَيْبَةَ 
و مَقْتَلَةَ  الفِتَنْ
نَجِّنَا من  الرَيْبَةِ
و مَقْصَلَةِ المِحَنْ
أُقْتُلْ الشَرَّ 
إلعَنِ الرذيلة
إِزْرَعِ البِرَّ 
أنشرِ الفضيلة
إِحْمِنا مِنْ 
وَجْعَاتِ  الخَيْبَةِ
و  غَدْرَاتِ القَدَر
و قلباتِ الزَمَن..!

رُحْمَاكَ يا مُبْدِعَ الأَكوَانْ
أَسْبِغْ عَلَيْنا بَرَكَاتِكَ 
أَعْضُدْنا بِقُوَّةِ الإيمانْ
و هَنَاءَةِ   الأمان 
زِدْنا رَجَاءً يا حَنَّانْ
يا مُفَرِّحَ  القلوبِ
و مُفَرَِجَ  الكُروبِ
وماحِيَ  الأَحزانْ.!

أيَا رَبَّنا
أَبْعِدْ عَنَّا كَُّلَّ هَمّْ
أَزِلْ عَنَّا  البؤس والغَمّْ
أَنْقِذْناً مِنْ لَحْدَةِ  الكْفْرِ  
ووعتمة اليَأْس..!
و  إِسْتَجِبْ سُؤْلَنا 
إْنْتَشِلْنا من اليأس
و أَبْعِدْ عنَّا
 مُرَارَةَ الكَأس !

الَّلهُمَّ إِنِّا شاكِرُونَ نِعْمَتَكَ
ها نحن عِطَاشٌ  الى رَحْمَتِكَ
ألَّلهُمَّ إنَّا  نَسْألُكَ العَفْوَ 
و الصَفْحَ  والسَلاَمَةْ...!
رَجَوْناكَ رَبَّنا 
والفِطْرُ طَلَّ 
والعيدُ هَلَّ :
 أَغْفِرْ  خَطَايَانا الرَعُونَةْ 
  إِمْحِ  زَلَّاتِنا  الضَغُونَةْ
 سَامِحْنَا على كُلِّ مَلامَةْ
آزِرْ ضَعْفَنا 
 قَوِّ رَجَاءَنا
 قَدِّسْنَا بالكَرَامَةْ
 أُرْفِدْنا بنظرَة  حَنُونَةْ
إِرْضَ عَنَّا يا رَبَّنا
تَطَلَّعْ إِلَيْنا...تَعَطَّفْ
 إِبْتَسِمْ لَنا...تَرَأَفْ 
بَسْمَتُكَ أَرأفُ دَيْنُونَةْ..!!!
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