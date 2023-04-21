كلاس في دعاء لمناسبة عيد الفطر: إنتشِلنا من اليأس و أبعِد عنا مرارة الكأس

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نشر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، "رجوة مسيحي في عيد الفطر" جاء فيها:"ربّي إِنّي جِئْتُكفي الفطر رائفاًو رَجَوتُكَ رَاحِماً :بارِكِ صيامناحصِّنْ قلوبناإقبَلْ صومناأغفرْ ذنوبناإِحمِ القُدْسَو دَمَها الأَنقىلَمْلِمْ دَمْعَاًبَرْقَتُهُ ، الوَجْدقَدِّسْ أَرْضاًرايتُها ، الخُلْد{ مَهْدُها} ، المَجْد{ مِحْرابُها } ،{ الأقصى }...!يا ربّأَبْعِدْ عَنَّا الغَيْبَةَو مَقْتَلَةَ الفِتَنْنَجِّنَا من الرَيْبَةِو مَقْصَلَةِ المِحَنْأُقْتُلْ الشَرَّإلعَنِ الرذيلةإِزْرَعِ البِرَّأنشرِ الفضيلةإِحْمِنا مِنْوَجْعَاتِ الخَيْبَةِو غَدْرَاتِ القَدَرو قلباتِ الزَمَن..!رُحْمَاكَ يا مُبْدِعَ الأَكوَانْأَسْبِغْ عَلَيْنا بَرَكَاتِكَأَعْضُدْنا بِقُوَّةِ الإيمانْو هَنَاءَةِ الأمانزِدْنا رَجَاءً يا حَنَّانْيا مُفَرِّحَ القلوبِو مُفَرَِجَ الكُروبِوماحِيَ الأَحزانْ.!أيَا رَبَّناأَبْعِدْ عَنَّا كَُّلَّ هَمّْأَزِلْ عَنَّا البؤس والغَمّْأَنْقِذْناً مِنْ لَحْدَةِ الكْفْرِووعتمة اليَأْس..!و إِسْتَجِبْ سُؤْلَناإْنْتَشِلْنا من اليأسو أَبْعِدْ عنَّامُرَارَةَ الكَأس !الَّلهُمَّ إِنِّا شاكِرُونَ نِعْمَتَكَها نحن عِطَاشٌ الى رَحْمَتِكَألَّلهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ العَفْوَو الصَفْحَ والسَلاَمَةْ...!رَجَوْناكَ رَبَّناوالفِطْرُ طَلَّوالعيدُ هَلَّ :أَغْفِرْ خَطَايَانا الرَعُونَةْإِمْحِ زَلَّاتِنا الضَغُونَةْسَامِحْنَا على كُلِّ مَلامَةْآزِرْ ضَعْفَناقَوِّ رَجَاءَناقَدِّسْنَا بالكَرَامَةْأُرْفِدْنا بنظرَة حَنُونَةْإِرْضَ عَنَّا يا رَبَّناتَطَلَّعْ إِلَيْنا...تَعَطَّفْإِبْتَسِمْ لَنا...تَرَأَفْبَسْمَتُكَ أَرأفُ دَيْنُونَةْ..!!!