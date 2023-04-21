كلاس في دعاء لمناسبة عيد الفطر: إنتشِلنا من اليأس و أبعِد عنا مرارة الكأس

نشر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، "رجوة مسيحي في عيد الفطر" جاء فيها:
"ربّي إِنّي جِئْتُك
في الفطر رائفاً
و رَجَوتُكَ رَاحِماً :
بارِكِ صيامنا
حصِّنْ قلوبنا
إقبَلْ صومنا
أغفرْ ذنوبنا
إِحمِ القُدْسَ
و دَمَها الأَنقى
لَمْلِمْ دَمْعَاً
بَرْقَتُهُ ، الوَجْد
قَدِّسْ أَرْضاً
رايتُها ، الخُلْد
{ مَهْدُها} ، المَجْد
{ مِحْرابُها } ،{ الأقصى }...!
يا ربّ
أَبْعِدْ عَنَّا الغَيْبَةَ
و مَقْتَلَةَ الفِتَنْ
نَجِّنَا من الرَيْبَةِ
و مَقْصَلَةِ المِحَنْ
أُقْتُلْ الشَرَّ
إلعَنِ الرذيلة
إِزْرَعِ البِرَّ
أنشرِ الفضيلة
إِحْمِنا مِنْ
وَجْعَاتِ الخَيْبَةِ
و غَدْرَاتِ القَدَر
و قلباتِ الزَمَن..!
رُحْمَاكَ يا مُبْدِعَ الأَكوَانْ
أَسْبِغْ عَلَيْنا بَرَكَاتِكَ
أَعْضُدْنا بِقُوَّةِ الإيمانْ
و هَنَاءَةِ الأمان
زِدْنا رَجَاءً يا حَنَّانْ
يا مُفَرِّحَ القلوبِ
و مُفَرَِجَ الكُروبِ
وماحِيَ الأَحزانْ.!
أيَا رَبَّنا
أَبْعِدْ عَنَّا كَُّلَّ هَمّْ
أَزِلْ عَنَّا البؤس والغَمّْ
أَنْقِذْناً مِنْ لَحْدَةِ الكْفْرِ
ووعتمة اليَأْس..!
و إِسْتَجِبْ سُؤْلَنا
إْنْتَشِلْنا من اليأس
و أَبْعِدْ عنَّا
مُرَارَةَ الكَأس !
الَّلهُمَّ إِنِّا شاكِرُونَ نِعْمَتَكَ
ها نحن عِطَاشٌ الى رَحْمَتِكَ
ألَّلهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ العَفْوَ
و الصَفْحَ والسَلاَمَةْ...!
رَجَوْناكَ رَبَّنا
والفِطْرُ طَلَّ
والعيدُ هَلَّ :
أَغْفِرْ خَطَايَانا الرَعُونَةْ
إِمْحِ زَلَّاتِنا الضَغُونَةْ
سَامِحْنَا على كُلِّ مَلامَةْ
آزِرْ ضَعْفَنا
قَوِّ رَجَاءَنا
قَدِّسْنَا بالكَرَامَةْ
أُرْفِدْنا بنظرَة حَنُونَةْ
إِرْضَ عَنَّا يا رَبَّنا
تَطَلَّعْ إِلَيْنا...تَعَطَّفْ
إِبْتَسِمْ لَنا...تَرَأَفْ
بَسْمَتُكَ أَرأفُ دَيْنُونَةْ..!!!