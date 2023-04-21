دوريات لقوى الأمن في طرابلس.. هذا ما يجري

تنفذ وحدات من قوى الأمن الداخلي إنتشاراً أمنياً في أنحاء مختلفة من مدينة طرابلس تخلله دوريات راجلة في الأسواق وحواجز بهدف حفظ الأمن والنظام بمناسبة الأعياد أشرف على إطلاقها قائد سرية طرابلس العقيد ماجد الايوبي بجولة ميدانية داخل الأسواق التجارية اليوم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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