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لبنان

إحذروا.. هذا ما يحصل للسيارات على طريق صيدا ـ الجنوب

Lebanon 24
21-04-2023 | 04:30
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يشكو عدد كبير من المواطنين من وجود مسامير بشكل كثيف على طريق صيدا الجنوب قرب مكب النفايات ما ادى الى تعطل عدد كبير من اطارات السيارات، مطالبين المعنيين بالتحرك فورا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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