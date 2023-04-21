كتل هوائية باردة تسيطر على لبنان بـ "عز نيسان".. وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة!

كتل هوائية باردة نسبيًا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .





الطقس المتوقع في لبنان:

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الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل. كما يستمرتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل ويكون ملحوظاً على الجبال و دون تعديل على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.