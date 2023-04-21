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لبنان

كتل هوائية باردة تسيطر على لبنان بـ "عز نيسان".. وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة!

Lebanon 24
21-04-2023 | 04:43
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كتل هوائية باردة نسبيًا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة  .


الطقس المتوقع في لبنان:
 
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 الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
السبت:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
الأحد:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل. كما يستمرتكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل ويكون ملحوظاً على الجبال و دون تعديل على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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