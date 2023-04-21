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لبنان
القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان... توتّر كبير داخل سجن لبنانيّ
Lebanon 24
21-04-2023
|
05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سجن مدينة صور، يشهد توتراً كبيراً، وسط حضور للقوى الأمنيّة، من دون معرفة الأسباب.
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