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لبنان

القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان... توتّر كبير داخل سجن لبنانيّ

Lebanon 24
21-04-2023 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سجن مدينة صور، يشهد توتراً كبيراً، وسط حضور للقوى الأمنيّة، من دون معرفة الأسباب.
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