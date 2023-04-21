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لبنان
المطران ابراهيم: تزامن العيدين رسالة من الله
Lebanon 24
21-04-2023
|
05:43
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توجه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول عيد الفطر.
وجاء في التهنئة: "يحل علينا عيد الفطر السعيد هذه السنة ولبنان واللبنانيون يرزحون تحت اعباء الأزمات على انواعها التي تثقل عاتقهم وتزيد من نسبة اليأس في نفوسهم. اسأل الله في هذا العيد الكريم ان يمن على اللبنانيين جميعا بوطن يليق بهم وبحكام يستحقون حمل هذا للقب ويتحلون بالمسؤولية لخدمة الشعب، كما اسأل الله ان يكون قد تقبل صيام الصائمين واعمالهم الصالحة وان يمد الجميع بالصحة والعافية".
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وقال: "ما تزامن اعياد الفصح المجيد والفطر المبارك هذا العام سوى رسالة من الله تدعونا فيها جميعاً الى التكاتف والتضامن ونبذ الأحقاد والأنانية والعمل من اجل الصالح العام ومن اجل لبنان بلد الرسالة المقدسة. اعاد الله هذا العيد على لبنان واللبنانيين بألف خير على امل ان تحمل الأيام المقبلة البشرى السارة للجميع".
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