19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الشيخ قبلان: من يصر على القطيعة السياسية يدفع لبنان نحو حرب أهلية
Lebanon 24
21-04-2023
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وقال: "تصادف هذه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان جمعة القدس، كأساس للقبلة الأولى، وهو الشعار الذي أعلنه الإمام الخميني ليؤكد أن القدس ضرورة أخلاقية ووجودية للمنطقة، وأن القبول بإسرائيل قبول بسرطان فتاك، ولا حل مع هذا السرطان إلا الاستئصال، واليوم القدس وفلسطين تتعرض لأعظم الجرائم الاستيطانية والإرهابية، وخيارنا المقاومة، ولا يزيل إسرائيل من الوجود إلا المقاومة، والأيام شواهد إن شاء الله تعالى".
Advertisement
وأضاف:"يطل علينا عيد الفطر والبلد يسبح بالأزمات القاتلة، والناس تلتهم الجمر وتصبر، لأنها تريد قيامة هذا البلد من جديد، ورغم أن مفتاح الحلول يبدأ بالسياسة، ولكن المؤسف أن البعض يصر على القطيعة السياسية على خلفية بازار خطير، وعليه أن يفهم ويعي أن لبنان بأمس الحاجة للتلاقي والنجدة السياسية، لأن البديل قد لا يبقي من الدولة إلا الآثار والأطلال، فالحل ممكن إن أراد إيماننا بهذا الوطن، ونحن طوائف تعيش شراكة وطنية، ونريد هذه الشراكة ونصر عليها، والمطلوب تسوية رئاسية سريعة تضمن هذه الشراكة، لأن مزيدا من القطيعة السياسية يأخذنا نحو المجهول، والمجهول في بلد كلبنان هاوية، وتاريخ الكوارث اللبنانية شاهد للعيان".
وتوجه "لكل متنفذ في هذا البلد" بالقول: "تداركوا القطاع العام وموظفيه، لأن الدولة قطاع عام، ونهاية الدولة يعني فوضى بل حرب أهلية، يعني بلد على شفير كارثة، والدولة كقطاع وإدارات عامة هي ضرورة وجود للشراكة الوطنية، وكذلك مالية الدولة في هذا المجال رأس الضرورات توازيا مع حماية الأسواق والأساسيات، ولذلك المطلوب تضامن سياسي وطني للانقاذ، والمؤسف أنه غير موجود الآن، لذلك لجماعة القطيعة السياسية أقول: المنتصر بالقطيعة خاسر، ولا بديل عن مركزية الشراكة الوطنية وكل ما دون ذلك خراب".
وعن النزوح السوري اعتبر قبلان أن "البلد مهدد بوجوده، لأن النزوح يدمر هياكل البلد، والغرب لا يهمه من لبنان سوى الخيم، والسكوت وترك لبنان بهذه الطريقة ضياع للبنان، والمطلوب انتفاضة وطنية على سياسات الغرب ونفير وطني عابر للطوائف لحماية لبنان بعيدا عن نار العنصرية، وإغلاق البحر يخدم أوروبا وواشنطن ولا يخدم لبنان، ومفوضية اللاجئين تدير خطط حرب شاملة ضد البلد وقوته العاملة وتركيبته السكانية وبنيته التحتية وسلمه الأهلي، وبعض السفارات الغربية أوكار حرب، والغرب يضغط لمنع أي علاقة مع دمشق، وعينه على خرائط النزوح، والقطيعة مع دمشق قطيعة للبنان، ودون علاقة قوية مع دمشق لا حل للنزوح، وللأسف صرنا في زمن نحتاج فيه إلى حماية اللبناني".
وختم: "للمرة الألف، لبنان بخطر داهم، وإنقاذه يمر بتسوية رئاسية، ومن يصر على القطيعة السياسية يدفع لبنان نحو حرب أهلية لن تبقي ولن تذر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار" جديد يظهرُ في لبنان.. معلومات تكشف مصدره
Lebanon 24
"دولار" جديد يظهرُ في لبنان.. معلومات تكشف مصدره
15:15 | 2023-04-20
20/04/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة رئاسيّة من العيار الثقيل.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة رئاسيّة من العيار الثقيل.. ماذا كشف؟
16:09 | 2023-04-20
20/04/2023 04:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكاتٌ عنيفة تهزّ بلدة عكّارية.. إليكم ما جرى بين لبنانيين وسوريين!
Lebanon 24
اشتباكاتٌ عنيفة تهزّ بلدة عكّارية.. إليكم ما جرى بين لبنانيين وسوريين!
14:38 | 2023-04-20
20/04/2023 02:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "سحوبات الليرة".. هذا ما تمّ اكتشافه
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "سحوبات الليرة".. هذا ما تمّ اكتشافه
14:17 | 2023-04-20
20/04/2023 02:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جميعهم من عائلة واحدة... قتلى وجرحى في حادث سير (صور)
Lebanon 24
جميعهم من عائلة واحدة... قتلى وجرحى في حادث سير (صور)
08:23 | 2023-04-21
21/04/2023 08:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-04-21
من هذا المشهد لا أزال أتعلمّ الكثير
12:10 | 2023-04-21
الذهب v/s الدولار... اللبنانيون يخسرون ام يربحون؟
13:13 | 2023-04-21
عصابة سرقة كنائس تقع بقبضة "المخابرات".. هذا ما ضبط بحوزة أفرادها في الكسليك (صورة)
13:08 | 2023-04-21
في آخر المعلومات.. هل لا تزال فرنسا مصرة على فرنجية؟
13:00 | 2023-04-21
الجميّل: الفرنسيون كوسطاء لا يستطعون أن يفرضوا علينا مرشحين
12:30 | 2023-04-21
في سجن رومية.. صلاة وخطبة عيد الفطر برعاية دار الفتوى
فيديو
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
21/04/2023 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
21/04/2023 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
21/04/2023 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact