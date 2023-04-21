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لبنان

تطوّرات بارزة... ماذا أبلغ المدّعون الفرنسيّون رياض سلامة؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 08:02
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أفادت وكالة "رويترز"، أنّ المدعين الفرنسيين، أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنهم يعتزمون توجيه اتهامات أولية بالاحتيال وغسيل الأموال ضده، وهي تستند جزئيًا إلى بيانات مصرفية مزيفة تستخدم لإخفاء ثروته، وفقًا لوثائق محكمة فرنسية.
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وورد في الوثائق التي أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية الى سلامة، اتهامه باستخدام بيانات حساب مزورة، وهي تهمة لم يتم الابلاغ عنها من قبل، وذلك قبل جلسة إستماع مقررة في فرنسا في 16 أيّار.
 
 
وخلال تلك الجلسة، يعتزم المدعون الفرنسيون توجيه الاتهامات الأولية إليه وتسميته رسميًا كمشتبه به.

ورفض سلامة التعليق على مزاعم باستخدامه لوثائق مزورة. ونفى مرارا اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال، قائلا إنه أصبح كبش فداء للأزمة المالية في لبنان التي اندلعت في عام 2019.

وقال محامي سلامة في وقت سابق من هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 أيار. (رويترز)
 
 
 
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