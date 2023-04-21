في جبيل... انقاذ غريق وانتشال جثة غريق آخر

نقل عناصر من الدفاع المدني غريقاً الى مستشفى سيدة ماريتيم، فيما البحث جارٍ عن غريق ثانٍ بمؤازرة زورق من الجيش وآخر من الانقاذ البحري مقابل شاطئ مستيتا-جبيل.

ووفقا لمندوية "لبنان 24" تم العثور على الغريق الثاني جثة، وتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة.