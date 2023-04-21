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لبنان

في جبيل... انقاذ غريق وانتشال جثة غريق آخر

Lebanon 24
21-04-2023 | 08:36
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نقل عناصر من الدفاع المدني غريقاً الى مستشفى سيدة ماريتيم، فيما البحث جارٍ عن غريق ثانٍ بمؤازرة زورق من الجيش وآخر من الانقاذ البحري مقابل شاطئ مستيتا-جبيل.
 
ووفقا لمندوية "لبنان 24" تم العثور على الغريق الثاني جثة، وتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة.
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