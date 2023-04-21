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لبنان

نائب لبناني يلتقي رئيسة مجلس النواب الفرنسي.. ماذا بحثا؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 09:52
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التقى رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية- الفرنسية النائب سيمون ابي رميا اليوم في باريس، رئيسة مجلس النواب الفرنسي  Yaël Braun-Pivet، يرافقه فريق عمله.
 
وكانت جولة أفق على الاوضاع في لبنان والعالم.
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