نائب لبناني يلتقي رئيسة مجلس النواب الفرنسي.. ماذا بحثا؟

التقى رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية- الفرنسية النائب سيمون ابي رميا اليوم في باريس، رئيسة مجلس النواب الفرنسي Yaël Braun-Pivet، يرافقه فريق عمله.

وكانت جولة أفق على الاوضاع في لبنان والعالم.