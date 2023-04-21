صورٌ من بيروت... هكذا يحتفل اللبنانيّون بعيد الفطر

نشر المصوّر بلال جاويش عبر حسابه على "فيسبوك"، صوراً من العاصمة بيروت، لأجواء عيد الفطر، حيث ظهر أولاد بلباس العيد، وفي مدينة الملاهي برفقة أهلهم، في دلالة على أنّ اللبنانيين لا يزالون يتحدون الأزمات المعيشيّة والإقتصاديّة، ويستمرون بعيش الأعياد وفرحتها.

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